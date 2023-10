Heldentaten der Tennengauer Feuerwehren zum Jubiläum

In drei zeitgleichen Schadensfällen mussten 360 Florianis aus dem gesamten Bezirk Tennengau ausrücken und zeigen, was die Tennengauer Feuerwehren können.

In Golling wurden mehrere Behältnisse mit gefährlichen Stoffen beschädigt, welche die Feuerwehren banden.

Der Übungs-Großbrand in Abtenau wurde erfolgreich bekämpft.

Ein Großbrand in Abtenau. Ausgelaufene Gefahrenstoffe in Golling. Ein Verkehrsunfall auf der Wiestal-Landesstraße - all das zur selben Zeit. Für die Tennengauer Feuerwehren bedeuten diese Szenarien Schwerstarbeit.

Die Feuerwehren im Bezirk feiern im Jahr 2023 ihr 125-jähriges Bestehen. Aus eben diesem Anlass veranstalteten die Feuerwehren und Löschzüge des Tennengaus eine besondere Übung. Einschließlich der Betriebsfeuerwehr Austrocel sowie des Gefahrgutzuges Tennengau beteiligten sich alle 20 Tennengauer Feuerwehren und Löschzüge an diesen Einsätzen, die zwar grundsätzlich nichts miteinander zu tun hatten, jedoch nahezu zeitgleich stattfanden. 360 Feuerwehrfrauen und -männer, 50 Fahrzeuge und vier Boote waren vonnöten, um diese drei Szenarien erfolgreich abzuarbeiten.

Mit diesen anspruchsvollen Übungsaufgaben wollen die Tennengauer Feuerwehren die beachtliche Leistungsfähigkeit einer freiwilligen Einsatzorganisation in drei typischen Einsatzszenarien darstellen, die, wenn es sein muss, zeitgleich ablaufen können - ohne jedoch die eigene Einsatzbereitschaft in den jeweiligen Heimatgemeinden zu vernachlässigen.

Wo, was, wer? Die drei Übungsszenarien im Detail

Bei der Gefahrgutübung in Golling wurden mehrere Behältnisse mit gefährlichen Stoffen beschädigt. Die Feuerwehren sorgten für das fachgerechte Umpumpen und Binden der ausgelaufenen Gefahrstoffe, wobei Dämpfe mit Wasser niedergeschlagen wurden. Der Gefahrgutzug Tennengau errichteten eine "Deko- Straße" zur Dekontamination der Einsatzkräfte sowie der Einsatzgeräte.

Aufgrund eines technischen Defektes an einer Produktionsmaschine brach in einer Abtenauer Produktionshalle Feuer aus, welches sich rasch ausbreitete und auf das Hallendach übergriff. Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer und suchten nach vermissten Personen.

Nach einem Unwetterereignis stürzte eine Freileitung auf die Wiestal-Landesstraße. Zwei Fahrzeuge kollidierten bei dem Versuch, dem Hindernis auszuweichen, frontal. Ein drittes Fahrzeug schlitterte über die Straßenböschung und drohte, in den Wiestal-Stausee zu stürzen. Die alarmierten Einsatzkräfte retteten mehrere verletzte und eingeklemmte Personen aus den schwer beschädigten Fahrzeugen, errichteten einen Brandschutz und sorgten für das Freimachen der Straße. Aufgrund der Meldung, dass eine Person vermisst werde, suchten Taucher und Boote zusätzlich im Stausee.