Helene Fischer: Über 30.000 Karten verkauft

Mit der kommenden Megaveranstaltung soll sich ganz Gastein in eine Fanmeile verwandeln.

"Es wird sicherlich eine der größten Veranstaltungen, die unser Tal international repräsentieren", meint Anna Czerny stolz. Die 30-jährige Hofgasteinerin koordiniert derzeit die letzten Vorbereitungen für das Helene-Fischer-Konzert in einem Monat.

Mit Leidenschaft ist sie aber seit gut einem halben Jahr mit der Organisation dieses Mega-Events beschäftigt: Erwartet werden immerhin gut 35.000 Besucherinnen und Besucher, "davon sind etwa zwei Drittel Übernachtungsgäste".



Die Hälfte der Karten war nach einer Woche verkauft

Nachdem man bereits im vergangenen Jahr erfolgreich Großveranstaltungen ausgetragen hatte, war dies die logische Fortsetzung von Sound & Snow Gastein, finanziert von Tourismus Gasteinertal und den Gasteiner Bergbahnen: "Wir waren aber überrascht, dass nach der ersten Ankündigung des Konzertes 17.000 Eintrittskarten innerhalb einer Woche verkauft waren. Es gibt nur noch einige Restkarten."

Helene Fischer gehört zu den Top Ten der bestverdienenden Musikerinnen weltweit - als einzige europäische Sängerin. Bei ihren Auftritten gibt es immer eine Bühnenshow vom Feinsten mit Tänzern und Akrobaten. Jeder Ton, jeder Schritt - alles sitzt bei Fischer perfekt, "wahrscheinlich mit ein Grund ihres Erfolges", schätzt Czerny.

Mitte März starten nun die Aufbauarbeiten für die gigantische Bühne mit 800 bis 1000 Mitarbeitern: "Eine solche Bühne kennt man sonst nur aus großen Stadien", betont auch Klaus Leutgeb von Leutgeb Entertainment, dem Veranstalter vor Ort. "Es ist uns nach vielen Verhandlungen gelungen, Helene Fischer zu engagieren." Für das Konzert werde eine Infrastruktur wie in einer Kleinstadt aufgebaut, unter anderem wird es ein VIP-Zelt für gut 1100 Besucher geben. Über die genauen Kosten des Megaspektakels schweigt man, "es sind Kosten in Millionenhöhe", verrät Leutgeb.



Nie atemlos, immer ein perfekter Superstar

Das Konzert am 4. April wird das einzige Livekonzert der erfolgreichen deutschen Schlagersängerin - mit einem weiteren kleinen in der Schweiz - in diesem Jahr sein. Und dafür tut man im Gasteinertal einiges, um den Helene-Fans den Aufenthalt so schmackhaft wie möglich zu machen: Unter anderem wird es eine eigens errichtete Helene-Fischer-Fanmeile geben, die sich über die gesamte Fußgängerzone im Ortszentrum erstrecken wird. "Die Fanmeile startet am Donnerstagabend. Musikgruppen verschiedenster Genres werden alle Hauptplätze in Hofgastein bespielen. Dazu gibt es auch eine Zusammenarbeit mit allen Gastronomiebetrieben und ein Late Night Shopping", erzählt Czerny.

"Seit September sind wir mit der Planung des Verkehrskonzeptes beschäftigt, ein kostenloser Shuttledienst von Dorfgastein bis Bad Gastein wird errichtet. Die finalen Behördenverhandlungen stehen aber noch aus."

Je näher die Veranstaltung rücke, desto "stressiger, aber auch spannender ist die Arbeit", betont "die Herzblut-Gasteinerin", die vor ihrem Studium in Innsbruck die Tourismusschule in Gastein besucht hat: "Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Veranstaltungsreihe aber einen nachhaltigen Imagegewinn für Gastein erzielen." Sie freut sich auf den Megastar: "Helene Fischer ist bodenständig und ein Star zum Anfassen geblieben." Millionen Fans lieben wahrscheinlich deshalb den mehrfach ausgezeichneten Superstar.