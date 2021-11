Gebeutelt vom Leben sind sie am Arbeitsmarkt chancenlos. Im FunkelNagel-Shop machen Frauen erste Schritte zurück ins Arbeitsleben.

Daniela Kattinger hatte in ihrem Leben schon viele Jobs. Sie war im Bühnenbau in München tätig, sie hat in einem großen Baumarkt gearbeitet, als Hausmeisterin und im Gerüstebau. Wohlgefühlt hat sie sich in kaum einem dieser Jobs. Kündigungen und häufige Jobwechsel, unzählige Bewerbungsschreiben und viele Absagen waren die Folge. Ihr Selbstwertgefühl litt unter der ständigen Ablehnung. Frustration und Unsicherheit wuchsen.

Heute ist die Flachgauerin 49 Jahre alt und wieder auf der Suche nach Arbeit. Dabei helfen soll ihr ...