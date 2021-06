Helfer geben nicht auf: Suche nach Bub in der Salzach läuft

Polizei und Wasserretter suchten am Montag gemeinsam nach dem Vierjährigen, der seit Samstag vermisst wird. Auch Hunde waren auf dem Wasser.

Mit vereinten Kräften suchten Polizei und Wasserrettung am Montag weiter nach jenem vierjährigen Buben, der am Samstag bei Bruck von einem Abfluss des Zeller Sees in die Salzach gerissen worden war. Hunde der Polizei-Suchhundestaffel fuhren auf Booten der Wasserrettung mit, um so eine Fährte aufnehmen zu können.

Es handle sich dabei um speziell ausgebildete Spürhunde, sagt Markus Gewolf von der Salzburger Wasserrettung. "Die Hunde sitzen vorn am Boot und schnüffeln über die Wasseroberfläche. Jeder Körper gibt unter Wasser ...