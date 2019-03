Helfer retteten Rollstuhlfahrer aus dem Wasser in den Saalachauen

Das Wasser stand dem 73-jährigen, halbseitig gelähmten Mann stand bereits bis zur Brust. Die Helfer bargen den Mann - unverletzt aber frierend. Dieser dankte den Einsatzkräften überschwänglich: "Ich war überwältigt, wie schnell mir geholfen wurde."

Ein 73-jähriger, einheimischer Elektro-Rollstuhlfahrer kam am Freitagnachmittag mit seinem Gefährt von der Straße ab und fuhr in einen Wassergraben beim Pidinger Steg auf der Marzoller Seite der Saalachauen. Radfahrer und Fußgänger waren sofort zur Stelle und bargen den halbseitig gelähmten Mann, dem das Wasser bereits bis zur Brust stand. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um den unverletzten, aber durchnässten und frierenden Einheimischen. Die Besatzung des Rettungswagens forderte den Behindertenfahrdienst des Roten Kreuzes an, der den Mann mit einem Spezialfahrzeug per Hublift aufnahm und nach Hause brachte. Der Gerettete war voll des Lobes für die Rettungsaktion: "Ich war überwältigt, wie schnell mir geholfen wurde und wie viele Leute sofort da waren, bei denen ich mich überhaupt nicht mehr bedanken konnte, weil alles so rasch ging."



Eine 82-Jährige konnten die Rettungskräfte nur noch tot aus der Saalach bergen

Eine 82-jährige Frau konnten die Rettungskräfte am Freitag nur noch tot aus der Saalach bergen. Die demenzkranke Frau war am Vormittag aus ihrer Wohngruppe in Piding verschwunden war. Gegen 14.25 Uhr entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Vermisste auf Höhe von Hirschloh in der Saalach treibend.

Die Kriminalpolizei Traunstein hat zur Klärung der genauen Todesursache die Ermittlungen aufgenommen.

