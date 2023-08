Helfer suchen nach Paddler: "Viele überschätzen sich"

Ein 23-jähriger Pole wird seit Freitag im Wolfgangsee vermisst. Die Wasserretter haben nicht viele Einsätze wegen der Trendsportart SUP - aber durchaus mehr Arbeit.

Seit Freitag suchen Einsatzkräfte nach einem 23-jährigen Pole, der im Wolfgangsee von seinem Stand-Up-Paddleboard (SUP) gestürzt war. Zeugen hatten bemerkt, wie der Mann um Hilfe gerufen hatte und unterging, konnten ihn dann aber nicht mehr finden.

Am Samstag lief bis in die Nachtstunden eine große Suchaktion mit Wasserrettung, Freiwilliger Feuerwehr und Polizeibooten, berichtet Michael Pacher, Bezirkseinsatzleiter der Wasserrettung. "Wir nutzten die Nachtstunden, weil am Tag am See zu viel los ist und das Wasser zu unruhig." Die Suche in dem 60 bis 80 Meter tiefen Wasser gestaltete sich als schwierig, obwohl man den Bereich, in dem der Mann unterging, gut eingrenzen konnte. "Einer der Zeugen war selbst mit einem Board unterwegs und hatte eine Fitness-Uhr dabei, die den genauen Standort aufzeichnete." Auch gibt es an der Stelle Videoaufzeichnungen, auf denen der Verunglückte zu sehen war. Bis zum Sonntag verlief die Suche erfolglos.

Die Behörde hatte die groß angelegte Suche zwar für beendet erklärt, aber man werde nicht aufgeben, sagt Pacher. "Wir werden in den nächsten Tagen in kleinen Gruppen mit Sonar weiter nach dem Mann suchen."

Prinzipiell sei Stand-Up-Paddeln keine unsichere Sportart, sagt der Wasserretter, der am Sonntag bei der Ortsstelle Loibichl am Mondsee im Einsatz war. Gerade Anfänger, die auch keine sicheren Schwimmer sind, sollten aber einige Dinge beachten. So spiele etwa der Wind beim Paddeln eine große Rolle, sagt Pacher. "Die Leute starten mit dem Wind im Rücken. Wenn sie dann umkehren merken sie, dass es gegen den Wind deutlich schwieriger voran kommen." Anfänger sollten deshalb stets gegen den Wind starten, um sich so die Kräfte besser einteilen zu können.

Gerade wer allein unterwegs sei, für den empfehle sich eine Leine ("Leash"), die am Fußgelenk und am Board festgemacht wird. "Wenn ich vom Board falle laufe ich nicht Gefahr, dass das Brett abgetrieben wird", sagt Wasserretter Michael Pacher.

Beim SUP-Verleih am Badeplatz Loibichl seien auch Schwimmwesten in allen Größen verfügbar, sagt Rainer Schmid von der SUP-Box. Kinder sollten beim Paddeln jedenfalls eine Weste tragen. Er frage aber alle Paddler, ob sie gut schwimmen könnten und eine Weste benötigten, sagt Schmid. "Das Problem ist häufig, dass sich die Menschen überschätzen", sagt der Verleiher. Manche kämen nicht mehr auf das Board, wenn sie ins Wasser gefallen sind. Und viele würden unterschätzen, wie sehr sich bereits leichter Wind auf das Paddeln auswirke. "Wer noch nie auf einem Board gestanden ist und auch sonst wenig Erfahrung mit Wassersport hat, für den empfiehlt sich auf jeden Fall ein Kurs", sagt Schmid.

Viele Rettungseinsätze habe man wegen der neuen Trendsportart nicht, sagt Michael Pacher. Aber doch einiges an zusätzlicher Arbeit. "Am vergangenen Dienstag sind wir gleich zwei Runden mit dem Motorboot gefahren, um alle Paddler vor dem aufziehenden Gewitter zu warnen." Aus seiner Sicht ist es reiner Zufall, dass es in der vergangenen Woche gleich zwei tragische Vorfälle mit SUP in Österreich gab: Am Donnerstag war ein Paddler am Bodensee in ein Gewitter geraten und wird seither vermisst.