Helikopter holt Bäume vom Kapuzinerberg in Salzburg

75 altersschwache oder beschädigte Großbäume müssen in den nächsten Tagen entsorgt werden. Die Bergung kann nur aus der Luft erfolgen.

In den kommenden Tagen werde immer wieder ein Hubschrauber rund um den Kapuzinerberg kreisen. Dabei werden Baumstämme ausgeflogen. Die Anrainer seien informiert, dass es sich dabei um eine Maßnahme für den Schutzwald, vor allem an der kaum begehbaren, steilen Nordseite des Stadtberges handle, sagte am Montag Bürgermeister Harry Preuner. Notwendig sei die ungewöhnliche Aktion, weil 75 Großbäume entweder schon altersschwach, durch Steinschlag beschädigt und absturzgefährdet seinen.

Für diese Schutzwaldsanierung gibt die Stadt rund 80.000 Euro aus. Sie hat dafür die Vorarlberger Firma Wucher beauftragt. Zu Beginn werden an fünf Stellen Depots mit Verbinder-Stahlseilen im Gelände per Hubschrauber eingerichtet. Diese müssen von sogenannten Baumkletterern sowie Bergputzern der Stadt an die 75 abzutragenden Bäume befestigt werden. "Bei diesem sogenannten Anschlupfen werden auch jene Äste entfernt, die einen Abtransport behindern würden", erklärte Wucher-Geschäftsführer Thomas Türtscher.

Die eigentliche Hauptarbeit, das Abschneiden und Entfernen der Bäume, erfolgt dann - wenn es das Wetter zulässt - ab kommenden Montag. In zwei bis drei Tagen werden die ausgesuchten Bäume "stehend abgetragen". Das bedeutet, dass das vorbereitete Verbinder-Seil am jeweiligen Baum zunächst mit dem vom Hubschrauber herabhängenden Transportseil verbunden und dieser dann nach und nach von oben nach unten zersägt wird. Die abgesägten Stammteile werden jeweils umgehend zum Zwischenlager am Berg geflogen.

"Für die Bevölkerung wichtig ist, dass sich während der Hubschrauber-Flugzeiten möglichst niemand im Freien auf dem Kapuzinerberg bzw. im unmittelbaren Fußbereich der Nordwand aufhalten sollte", sagt der Leiter des Amtes für Öffentliche Ordnung Michael Haybäck.

Stadtförster Manuel Kapeller, der keine Probleme für die elf am Kapuzinerberg lebenden Gämsen sieht, betonte: "Ziel der Maßnahme aus waldpflegerischer Sicht ist, den hier besonders wichtigen Schutzwald zu stabilisieren und zu kräftigen." Das Schadholz werde zu Brennholz verarbeitet und verkauft.