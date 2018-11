Der Adventmarkt in Hellbrunn wächst - in diesem Jahr bis in den Zoo. Dort wird es einzelne Stände geben. Der Hellbrunner Adventzauber öffnet am 22. November. Montag bis Freitag ist der Eintritt in den Zoo - bis auf den 24. Dezember - sowie für den Adventmarkt gratis. Samstag und Sonntag liegt der Eintritt bei 5 Euro - inklusive Gutschein für ein Heißgetränk von 3,70 Euro. Vor zwei Jahren führte Veranstalter Josef Gassner für den Adventmarkt Eintritt an Wochenenden ein.

Quelle: SN