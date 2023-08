Das Haus des letzten Scharfrichters in Salzburg-Gneis ist in schlechtem Zustand. Um seinen Erhalt wird seit vielen Jahren gerungen. Vergeblich?

Ein Sperrgitter vor dem alten Bauernhof in Salzburg-Gneis signalisiert neuerdings, was auch so auf den ersten Blick zu sehen ist: Das Henkershaus in der Neukommgasse 26 ist in baufälligem Zustand. Wegen der Gefahr von herabfallenden Teilen hat die Behörde vor ...