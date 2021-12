Henndorf: 10.000 Euro Bargeld bei Einschleichdiebstahl in Firma gestohlen

Trotz wochenlanger Ermittlung im Flachgau fehlt von einem dreisten Dieb nach wie vor jede Spur. Jetzt ging die Polizei mit Fahndungsfotos an die Öffentlichkeit.

Die Tat ereignete sich bereits am 4. November, die Überwachungskamera registrierte den bislang unbekannten Täter um 9:56 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt gelangte eine unbekannte Person in das Büro einer Firma aus dem Kfz-Bereich in Henndorf, das zu diesem Zeitpunkt unbesetzt war. Dort entwendete sie aus einem Schrank eine Tasche, in der sich Bargeld in der Höhe von fast 10.000 Euro befanden.

Ob es sich bei der gesuchten Person um einen Mann oder eine Frau handelt, ist auf Basis der vorliegenden Überwachungsbilder nicht eindeutig festzustellen.

Hinweise zum Tatverdächtigen sind an die Polizeiinspektion Eugendorf, unter der Rufnummer +43 (0) 59133 5113, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.