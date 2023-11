Flachgau: Passanten retteten 58-jährigem Autofahrer das Leben

Der Lenker eines Transporters erlitt am Freitagnachmittag einen medizinischen Notfall und wurde bewusstlos. Es kam deshalb zu einem Unfall. Ersthelfer des Roten Kreuzes konnten den Mann wiederbeleben.

Zwei Passanten retteten am Freitag um etwa 16 Uhr in Henndorf einem Autofahrer das Leben. Ein 58-jähriger Lenker eines Transporters erlitt auf der Hauptstraße einen medizinischen Notfall mit stechenden Schmerzen in der Brust. Seine gleichaltrige Gattin war Beifahrerin. Das Auto steuerte führerlos gegen eine Hauswand. Die Passanten verständigten die Einsatzkräfte und bargen den Bewusstlosen aus dem Fahrzeug. Zwei "First Responder" (Ersthelfer) des Roten Kreuzes reanimierten ihn. Der Notarzthubschrauber Christophorus C6 wurde ebenfalls alarmiert. Wenig später zeigten sich bei dem Mann wieder erste Vitalfunktionen und er wurde zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Seine Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.