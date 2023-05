Henndorf: Radfahrer stürzte acht Meter über Böschung ab

Der 55-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Ein 55-Jähriger stürzte am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad in Henndorf am Wallersee acht Meter über eine Böschung und verletzte sich dabei schwer. Der Ungar hatte mit Bekannten eine Radtour unternommen. Laut Zeugen fuhr er mit hoher Geschwindigkeit eine kurvenreiche Straße bergab. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Ein Alkotest ergab laut dem Bericht der Polizei Salzburg 0,92 Promille.