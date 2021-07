Henndorf: Vespa-Lenker starb nach Zusammenstoß mit Pkw

Tödliche Verletzungen hat Dienstagmittag ein 36-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Henndorf erlitten. Er war mit seiner Vespa mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf der Gemeindestraße Berg. In einem Kreuzungsbereich kam es mit einem Pkw zu einer Kollision. Der Autofahrer, ein 52-jähriger Flachgauer, gab an, den Vespalenker übersehen zu haben. Der einheimische Zweiradfahrer verstarb noch am Unfallort. Der Autofahrer - ein Alkotest verlief negativ (0,0 Promille) - wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung angezeigt.