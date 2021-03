Henndorf will Schluss mit den Elterntaxis machen

Ein Mobilitätsteam in der Flachgauer Gemeinde hat einen Schulwegplan für Volksschüler und Eltern erstellt.

Mit sicheren Schulwegen hat sich die Gemeinde Henndorf intensiv beschäftigt. Im Februar erhielten die Volksschülerinnen und Volksschüler einen Schulwegplan ausgehändigt, der sie und ihre Eltern auf gefährliche Stellen aufmerksam macht.

Erstellt hat den Plan das Henndorfer Mobilitätsteam gemeinsam mit der Schulleitung, dem Lehrerteam, Eltern, Kindern, dem Klimabündnis Salzburg, der Allgemeinen Unfallversicherung und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit. "Wir haben uns kritische Stellen angeschaut, wurden dabei von Eltern unterstützt und haben zum Beispiel mit Bodenmarkierungen schon einiges entschärfen können", erklärt Gemeindevertreterin Birgit Winkler vom Mobilitätsteam. Jedes Kind sei anders und jeder Schulweg sei anders. Eltern sollten mit ihrem Kind üben und es so lang begleiten, bis sie sicher sind, dass es zuverlässig allein zurechtkommt. Der Schulwegplan verdeutlicht vor allem, auf welcher Straßenseite gegangen werden soll und wo die Fahrbahn am sichersten überquert werden kann.

Eine Kernbotschaft an die Kinder ist darüber hinaus: "Legt euren Schulweg zu Fuß zurück! Ihr trefft Freunde, ihr bewegt euch und ihr leistet einen Beitrag für eine gesunde Umwelt." Kinder, die nur als Pkw-Passagiere am Verkehr teilnehmen, lernen nicht, selbst mit Situationen auf der Straße umzugehen. Außerdem erhöhen "Elterntaxis" das Verkehrsaufkommen in der Nähe der Schule unnötig, was wiederum andere Kinder gefährde. Elternhaltestellen waren vor Jahren ein erster Schritt.