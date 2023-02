Henndorfer Unternehmen fängt weltweit Panoramen ein

Mit dem 100-millionsten hochauflösenden Panoramabild feierte das Henndorfer Unternehmen Panomax ein besonderes Jubiläum.

Klaus Mairinger war 1995 einer der ersten Studenten an der neuen FH Salzburg. Im Zuge seiner Diplomarbeit hat er 1999 eine Webcam in der Nähe des Kilimandscharo installiert.

"Ich bin sehr früh in den Internetbereich eingestiegen und habe mich 2005 selbstständig gemacht und zum Beispiel Sicherheitskameras auf Baustellen installiert", erzählt Mairinger, der aus Frankenburg am Hausruck stammt, aber bereits seit 30 Jahren in Henndorf lebt.

Schon damals sei der Bedarf nach hochwertigeren Kameras spürbar gewesen. "Die ...