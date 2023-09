Herbstzeit ist Heufigurenzeit in Lamprechtshausen

Die zwei Lamprechtshausener Dörfer Willenberg und Braunsberg sind mit ihren Heufiguren wieder Ziel für viele Ausflügler.

Es spricht sich herum, wenn in den Lamprechtshausener Dörfern Willenberg und Braunsberg wieder die Heufiguren in den Gärten und Wiesen stehen. "Die Leute kommen aus der ganzen Region, aus der Stadt Salzburg, sogar aus Deutschland, auch Urlauber von den Seen schauen vorbei", freut sich Christa Fenninger, eine der Organisatorinnen der "Herbstzeit in Willenberg und Braunsberg". Heuer lautet das Motto "Durch's Jahr g'feiert" und so sind Feste wie Taufe, Firmung, eine "schnelle" Hochzeit (die Braut ist schwanger), ein Bandltanz, Maibaumaufstellen, Erntedank oder das Martinsfest aufwendig arrangiert und liebevoll dekoriert an insgesamt zehn Stationen dargestellt. Begonnen hat alles vor rund 16 Jahren. "Wir haben Heufiguren beim Bauernherbstfest in Dorfbeuern gesehen und da haben einige Nachbarinnen und ich uns gesagt, das können wir auch", erzählt Christa Fenninger.