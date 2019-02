Hermann liefert und liefert und liefert ...

Beim Start 2014 war "Hermann liefert" ein exotischer Zwei-Frauen-Betrieb, mittlerweile ist der Lieferservice von vielen Mittagstischen in der ganzen Stadt und im Umland kaum wegzudenken.

Ein vegetarisch-veganer Lieferservice, benannt nach dem Hermann-Sauerteig, bei dem täglich frisch gekocht wird, mit Bioprodukten aus kleinen österreichischen Betrieben, verpackt in biologisch abbaubare Sackerl: Beim Start im Jänner 2014 sahen viele das Konzept von Caroline Gerstlohner und Doris Heinrich bestenfalls als exotisch an - fünf Jahre später hat sich dieser Weg als Erfolgskonzept erwiesen und sich auch nur marginal verändert (seit 2015 gibt es auch vereinzelte Fleischgerichte), während alles andere geradezu explodiert ist: Aus dem ursprünglichen Betrieb in Hallein, in dem die zwei Frauen selbst kochten, auslieferten und zum Teil sogar die Zutaten selbst abholten, ist eine Firma mit 15 Angestellten und vier Lieferwagen geworden, die seit Sommer 2015 fast 300 Quadratmeter im ehemaligen Postwirt in Adnet in Anspruch nimmt. Trotz Sitz im Tennengau legten sie den Grundstein ihres Erfolgs in der Stadt: "Drei unserer vier Wagen sind in der Stadt unterwegs, zu unseren langjährigen Kunden gehören unter anderem der Universal Versand, das Messezentrum und Red Bull. Mittlerweile sind auch viele Anwaltskanzleien, Ärztezentren, Apotheken und private Krabbelgruppen dazugekommen. Allein 2018 hat sich unser Geschäft fast verdoppelt, vor allem die Belieferung der Kindergärten und der Cateringbereich", sagt Gründerin und mittlerweile alleinige Chefin Caroline Gerstlohner.