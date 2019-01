Hermann liefert und liefert und liefert und...

Beim Start 2014 war "Hermann liefert" ein exotischer Zwei-Frauen-Betrieb, mittlerweile ist der in Adnet ansässige Lieferservice von vielen Mittagstischen zwischen Bergheim und Kuchl kaum wegzudenken.

Unter dem Titel "Hermann und die Vegetarier" berichteten die TN im Jänner 2014 erstmals über das exotische Konzept von Caroline Gerstlohner und Doris Heinrich - ein vegetarisch-veganer Lieferservice, benannt nach dem Hermann-Sauerteig, bei dem täglich frisch gekocht wird, mit Bioprodukten aus kleinen österreichischen Betrieben, verpackt in biologisch abbaubare Sackerl. Dieses Grundkonzept hat sich seither nur marginal geändert (seit 2015 gibt es auch vereinzelte Fleischgerichte), alles andere ist geradezu explodiert: Aus dem ursprünglichen Betrieb am Halleiner Schifferplatz, in dem die zwei Frauen selbst kochten, auslieferten und zum Teil sogar die Zutaten selbst abholten, ist eine Firma mit 15 Angestellten und bald fünf Lieferwägen geworden, die seit Sommer 2015 fast das gesamte Erdgeschoss im ehemaligen Postwirt in Adnet in Anspruch nimmt.

"2018 hat sich unser Geschäft fast verdoppelt, vor allem die Belieferung der Kindergärten und der Cateringbereich", sagt Gründerin und Chefin Caroline Gerstlohner. Im Jänner 2014 war "Hermann liefert" mit sechs Privatkunden gestartet, heute sind es 850 Kunden, dazu kommen im Schnitt täglich 250 Brötchen und Häppchen für Caterings bei Besprechungen und Feiern. Hauptgeschäft ist nach wie vor die tägliche Essenlieferung an den Arbeitsplatz, sagt Gerstlohner, "zunehmend stellen Firmen auch ihren Mitarbeitern das Essen zur Verfügung, wir fungieren sozusagen als deren Kantine". "Rund 80 Prozent der Bestellungen seien vegetarische Gerichte, "wobei sicher nicht 80 Prozent der Kunden Vegetarier sind". Stark zurückgegangen sei dagegen im Lauf der Jahre der Anteil der veganen Bestellungen.

Liefergebiet sukzessive ausbauen

Noch nicht verwirklicht hat sie die Idee eines kleinen, eigenen Take-Away-Bistros: "Da haben wir noch nicht den richtigen Standort gefunden." Zukunftspläne gibt es aber trotzdem genug, vor allem will "Hermann" sukzessive das Liefergebiet (derzeit Bergheim bis Kuchl) ausbauen, eventuell sogar auch in die Gebirgsgaue. Chefin Gerstlohner betont aber: "Mir ist wichtig, dass wir wie bisher langsam dahinwachsen, dann kann man das auch mit einer gleichbleibende Qualität machen."