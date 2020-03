Herr Pfarrer will als gutes Beispiel dienen

Nach dem Feiern kommt das Fasten. Der neue Bischofsvikar Harald Mattel will diese für die Kirche wichtige Zeit auch den Jugendlichen vermitteln.

In den Tagen rund um Aschermittwoch hat Harald Mattel viel zu erledigen. Der 43-jährige Pfarrer von Seekirchen ist nämlich zugleich auch Verantwortlicher für die junge Kirche und damit das Bindeglied zwischen Erzbischof Franz Lackner und Kindern und Jugendlichen im gesamten Bundesland und dem angrenzenden Tirol. Regelmäßig hält er derzeit Rücksprache mit den Verantwortlichen in der Salzburger Kapitelgasse, welche Projekte anstehen. Jugendpastoral bezeichnet in der römisch-katholischen Kirche das Wirken der Jugend in der Kirche sowie die Arbeit kirchlicher haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter mit Jugendlichen und für Jugendliche.

Mit dem Gottesdienst am Mittwoch vergangener Woche begann in der Kirche eine 40-tägige Fastenzeit, die bis zum Karsamstag andauert. Für Harald Mattel ist das eine sehr wichtige Zeit, wie er betont. "Es soll den Menschen bewusst werden, was ihnen im Leben wichtig ist und worauf es wirklich ankommt. Verzichten oder Fasten bedeutet nicht nur, dass man weniger isst oder trinkt, sondern dass man sich auf das Wesentliche im Leben konzentriert", sagt der Theologe. Nur gute Vorsätze wie zu Neujahr zu machen, sei für den Theologen definitiv zu wenig. "Das kann lediglich ein guter Anfang sein und soll auch nach den 40 Tagen fortgesetzt werden."

Harald Mattel verzichtet in diesen 40 Tagen auf Alkohol und Fernsehen. "Mal schauen, ob ich das heuer wieder schaffe." Weniger mit dem Auto zu fahren, sei ebenfalls ein Ziel. "Das Autofasten ist für die Jugendlichen ein großes Thema, auch in Hinblick auf den zu hohen CO2-Ausstoß. Es stellt sich die Frage, wie man sich bewusster fortbewegt. Sei es zu Fuß, mit dem Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln."

Als Bischofsvikar sucht der 43-Jährige regelmäßig Gespräche mit den Kindern und Jugendliche. Die Kirche hautnah erleben, steht dabei im Vordergrund. "Wir machen Veranstaltungen und Gottesdienste, die speziell auf die Jugendlichen abgestimmt sind. Vor Kurzem gab es auch eine Wallfahrt nach Jerusalem."

In Zeiten der vielen Kirchenaustritte sei das ein schwieriges Unterfangen. Der Priestermangel ist ebenfalls ein großes Problem. Harald Mattel hat sich bewusst für diesen Schritt, Priester zu werden, entschieden. "Ich wollte diesen Beruf schon seit meiner Jugend ausüben. Ich hatte immer die Unterstützung von meiner Familie." Nach dem Studium der Theologie wurde er 2003 zum Priester geweiht.

Ein Thema, das immer wieder angesprochen wird, ist die Abschaffung des Zölibats. "Dahingehend wird es weitere Überlegungen geben. Ich habe mich auch hier bewusst für diese Lebensform entschieden, selbst wenn sich dahingehend etwas in der Kirche ändern sollte", sagt Harald Mattel.