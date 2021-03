Herrschaftliche Villa für 44 Millionen Euro am Wolfgangsee zu verkaufen

Das Geschäft mit Immobilien blüht. Für neun Millionen Euro gibt es auch einen Landsitz mit Bootshaus. Eine Promi-Villa für rund 2,3 Millionen Euro.

Eine herrschaftliche Villa um 44 Millionen Euro am Nordufer des Wolfgangsees wird nicht jeden Tag öffentlich zum Kauf angeboten. "Es ist eine einzigartige Immobilie", so Barbara Untersteiner von Engel & Völkers in Salzburg, die eindrucksvolle Fotos aus dem Inneren präsentierte.

Die Beschreibungen lassen staunen: Neben den beiden Wintergärten rechts und links vom Entree bilden das Esszimmer mit seiner Parkettkreation aus Marmor und Holz, Stuckdecken und feinst verarbeiteten Holzwanddekorplatten und die vom französischen Hersteller La Cornue ausgestattete Küche das ...