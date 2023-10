Herzenswunsch erfüllt: Pensionist fährt noch einmal auf die geliebte Pongauer Alm

Ein Pensionist aus St. Johann unternimmt mit dem Herzenswunsch-Hospizmobil des Roten Kreuzes einen Ausflug in ein Tauerntal.

Neunzehn Jahre lang arbeitete Leonhard als Hirte auf der Filzmoosalm in Großarl. Gemeinsam mit seiner Frau pachtete er damals eine Hütte auf der Alm und die beiden verbrachten dort nach eigener Aussage die "schönste Zeit ihres Lebens". Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Leonhards Frau ist vor zwei Jahren verstorben, der Pensionist selbst ist schwer erkrankt und lebt nun in einem Seniorenheim. Die bis dahin regelmäßigen Ausflüge auf "seine" Alm waren so plötzlich nicht mehr möglich.

Nun wurde dem Senior sein Herzenswunsch erfüllt. Mithilfe des Herzenswunsch-Hospizmobils konnte er noch einmal auf die Filzmoosalm auf über 1700 Meter hinauf. Das Mobil, ausgestattet mit Tragestuhl, Pflegetrage, Sauerstoffgerät und Notfallrucksack, sorgte für einen sicheren Transport. Es bietet auch auf längeren Reisen dank individueller Ausstattung hohen Komfort, egal ob im Sitzen oder im Liegen.

Begleitet und durchgeführt wurde der besondere Transport von Kurt und Joachim, zwei freiwilligen Helfern des Roten Kreuzes in Salzburg. Mit von der Partie waren auch die Kinder des Pensionisten. Und so ging es am Vormittag für die ganze Gesellschaft bei strahlend schönem Wetter rauf auf den Berg. Die Sonne strahlte dabei mit Leonhard, er lebt in St. Johann, um die Wette. Er genoss vor allem den Blick auf die vielen Berggipfel ringsum, die ihm so vertraut sind. Fehlen durfte bei dem Ausflug auch nicht ein gemeinsames Essen auf der Terrasse. Im Anschluss stimmte die Gruppe jene Lieder an, die Leonhard sein Leben lang begleitet haben.

"Der Tag war sehr schön und bewegend. Wir sahen die Freude in Leonhards Augen, als er noch einmal mit seiner Familie seine geliebte Alm erleben konnte", erzählt Rotkreuzhelfer Kurt. Es sei einfach nur schön, Menschen solche Momente schenken zu können. Das wiederum ist auch nur möglich durch den Einsatz von freiwilligen Rotkreuzhelfern wie Kurt und Joachim. Finanziert wird die Aktion des Herzenswunsch-Hospizmobils durch Spenden.

In Salzburg ist es seit Oktober 2020 im Einsatz. Das Projekt wurde im Jänner 2020 ins Leben gerufen, der Startschuss einer Kooperation des Roten Kreuzes Salzburg mit dem Bayerischen Roten Kreuz. Die Erfüllung eines Herzenswunsches ist für die Patienten und Patientinnen kostenfrei und kennt nahezu keine Grenzen, egal ob der Besuch eines Fußballspiels, ein Ausflug an den Wolfgangsee oder eine Reise ans Mittelmeer der Wunsch ist. In den vergangenen Monaten absolvierte das Rote Kreuz in Salzburg 23 Ausfahrten, um Herzenswünsche aller Art zu erfüllen.

SN-Info: Spenden für das Herzenswunsch-Hospizmobil unter https://sbg.mein-roteskreuz.at