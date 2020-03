Herzinfarkt - Skifahrer starb nach Sturz auf dem Kitzsteinhorn

Zwölf Tage noch. Dann ist er da. Ganz offiziell - der Frühling! Einen Vorgeschmack darauf gab es schon. Zur Vorsicht in einem geschlossenen Raum. Und zwar im Rahmen eines jungen Festivals.

Bei den "Liftlern" tut sich was: Die Seilbahnen werden immer moderner, das Personal wird immer professioneller - und langsam weiblicher.

Wirtschaft

Laut Marktanalysen wurden seit 2016 in Zell am See einzelne Baulandgrundstücke um über 1000 Euro pro Quadratmeter verkauft. Auch der soziale Wohnbau leidet unter den hohen Preisen.