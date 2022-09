Herzinsuffizienz: Erkennen und vermeiden der "Pandemie der Kardiologie"

Drei Prozent der Bevölkerung leiden an Herzschwäche. Ein Wandertag im Salzburger Freilichtmuseum soll auf die Erkrankung aufmerksam machen.

Herzinsuffizienz: Mit dieser Diagnose muss der Ebenauer Gottfried Höpflinger seit fast 30 Jahren leben. Sein schwaches Herz machte es notwendig, dass er seither verschiedene medikamentöse Therapien und unzählige Eingriffe am Herzen über sich ergehen lassen musste. Den größten Eingriff hatte der heute 67-Jährige im Jahr 2016: Da setzten ihm Ärzte in Innsbruck ein künstliches Herz ein. Jetzt hat er Tag und Nacht einen Beutel mit Akkus umgehängt, die eine Pumpe bei seinem Herzen mit Strom versorgen. "Ich kann eigentlich alles machen, was im Haus und um das Haus notwendig ist. Nur Bauarbeiten mache ich keine mehr."

Von Herzinsuffizienz sind drei Prozent der Bevölkerung betroffen

Für die Salzburger Kardiologin Christina Granitz legte Gottfried Höpflinger dank des künstlichen Herzens "ein Comeback hin, das unglaublich ist". Denn vor dem Eingriff sei der Mann an das Krankenhausbett gefesselt gewesen, sagt die Medizinerin des Salzburger Uniklinikums. Herzinsuffizienz, also die Tatsache, dass ein Herz nicht mehr in der Lage ist, genug Blut durch den Körper zu pumpen, treffe viele Personen, sagt Christina Granitz. Man rechne damit, dass rund drei Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Das wären in Salzburg rund 17.000 Personen. "Die Herzinsuffizienz ist die Pandemie in der Kardiologie", sagt Granitz.

Herzinsuffizienz früh erkennen lernen

Unzureichend behandelt habe die Herzinsuffizienz eine schlechtere Prognose als Krebserkrankungen, sagt die Medizinerin. Deshalb sei es wichtig, erste Anzeichen früh zu erkennen. Diese könnten sehr unspezifisch sein und vielen auch in Zusammenhang mit der Covidpandemie bekannt vorkommen: Kurzatmigkeit, chronischer Husten, aber auch geschwollene Beine können auf Herzinsuffizienz hindeuten. Spätestens nach vier Wochen sollte man solche Beschwerden von einem Arzt abklären lassen, sagt der Welser Mediziner Thomas Weber. Der Hausarzt könne die Herzinsuffizienz mit einem Bluttest relativ schnell erkennen. "Man sollte da nicht mit irgendwelchen pflanzlichen Dingen oder sonst wie herumfretten. Wir sehen es im Alltag immer wieder, wie lange es bis zu einer Diagnose dauern kann und wir dann endlich mit der Therapie starten können."

50 Prozent der Herzinfarkte lassen sich mit Lebensstil verhindern

Um der "Pandemie der Kardiologie" entgegenzutreten, ist aber ohnehin die Vorsorge wichtiger. Denn in den meisten Fällen ist die Herzinsuffizienz eine erworbene Erkrankung. So könne ein Herzinfarkt und die damit einhergehende Vernarbung zu Einschränkungen der Herztätigkeit führen. Hoher Blutdruck, der ja auch zu Herzinfarkten führen kann, sei die häufigste Ursache für eine Herzinsuffizienz, sagt Hans Altenberger vom Reha-Zentrum in Großgmain. "Jeder erwachsene Mensch sollte seinen Blutdruck kennen: Wenn aufs Rauchen verzichtet wird und auf das Cholesterin geachtet wird, könnte man große Zahlen bei dieser Erkrankung ändern", sagt Altenberger. Wenn man die WHO-Empfehlungen zu regelmäßiger Bewegung, gesunder Ernährung und dem Verzicht auf Zigaretten befolge, könnten sich Schätzungen zufolge 40 bis 50 Prozent der Herzinfarkte verhindern lassen.

Kardiomobil in Salzburg kümmert sich um Herzgesundheit

In Salzburg habe man 2004 das Kardiomobil gegründet, das sich um Patienten mit Herzschwäche kümmert, die auch zu Hause besucht werden. Bei diesem Netzwerk in Zusammenarbeit mit AVOS gehe es auch darum, die Patienten zu schulen. Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) zeigte sich stolz, dass man das Projekt auch nach dem Zusammenschluss der Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse weiter betreiben könne. "Das konnten wir finanziell retten", sagt Stöckl.

Herzwandertag im Freilichtmuseum

Um auf Herzinsuffizienz aufmerksam zu machen, findet am Sonntag der 2. internationale Herzwandertag statt. In Salzburg wird ab 10 Uhr im Freilichtmuseum gemeinsam gewandert. Mit dabei ist neben Herzpatient Gottfried Höpflinger auch Langläuferin Teresa Stadlober. "Als Ausdauersportlerin ist mir das Thema wichtig: Nur mit einem gesunden Motor kann ich Leistungen erbringen. Deshalb ist es wichtig, dass das Herz richtig trainiert und belastet wird."