Heu-Festspiele im Lammertal - auch die Fußballer freuen sich darauf

Kunstvolle Figuren, der Liveauftritt eines Popstars und ein doppeltes Jubiläum - in St. Martin/Tgb. geht es am Wochenende hoch her.

Der Schnauzbart erinnert ein bisschen an den jungen Herbert Prohaska. Die Statur sei hingegen eher an Zlatan Ibrahimovic angelehnt, schmunzelt Fabian Wimmer. Der Kapitän der St. Martiner Fußball-Kampfmannschaft hat mit seinen Kollegen einen lebensgroßen Fußballer aus Heu gebastelt. "Unser Beitrag zum HeuArt-Fest", sagt Wimmer. Beim Styling im 80er-Jahre-Look und der entsprechenden Retro-Dress haben die Sportler ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Die Arbeitsstunden haben sie nicht gezählt. "Aber die letzten vier Wochen waren immer Leute beschäftigt, wenn wir kein Training hatten." ...