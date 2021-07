Heuballen auf einem Anhänger in Abtenau gerieten in Brand

Der Lenker bemerkte die starke Rauchentwicklung und stoppte bei einer Haltestelle. Die Feuerwehr musste das Feuer mit zwei Hochdruckrohren bekämpfen. Beim Einsatz kam auch schwerer Atemschutz zum Einsatz.



Am Dienstagnachmittag fuhr ein mit Stroh beladener Lkw samt Anhänger auf der B166 von Annaberg in Richtung Abtenau. Im Ortsteil Leitenhaus bemerkte der Lenker, dass vom Anhänger Rauchschwaden aufstiegen. Er hielt sein Fahrzeug an einer Postbus-Haltestelle an und wählte um 16.48 Uhr den Feuerwehr-Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Abtenau rückte mit 36 Mann und drei Fahrzeugen aus. Der Brand wurde mit zwei Hochdruckrohren bekämpft. Wegen der starken Rauchentwicklung kam auch schwerer Atemschutz zum Einsatz. Nachdem der Brand oberflächlich gelöscht worden war, begann die Feuerwehr, den Anhänger zu entleeren. Dabei mussten immer wieder Glutnester abgelöscht werden.

Das Stroh wurde in einer Deponie zwischengelagert

Anschließend wurde das Stroh mit einem Greifer auf einen Lkw verladen und in einer nahen Deponie zwischengelagert. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war die B166 in diesem Bereich nur einspurig befahrbar. Der Einsatz war um 18.30 Uhr beendet.