Heuer bereits 100 ertappte Drogenlenker in Salzburg

2021 wurden bis einschließlich 13. Juli im Land Salzburg schon fast doppelt so viele Lenker unter nachweislichem Suchtgifteinfluss erwischt wie im ganzen Jahr 2020. Das ändert aber nichts an der Kritik von Polizeiexperten an der bestehenden Gesetzeslage.

SN/robert ratzer Oberst Friedrich Schmidhuber (re.), Leiter der Landesverkehrsabteilung der Salzburger Polizei, und Bezirksinspektor Peter Mühlbacher mit einem Drogenvortestgerät. Drei dieser Geräte zur Detektion von Drogenlenkern sind in Salzburg im Einsatz.