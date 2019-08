Heuer bereits 252 Radfahrer in der Stadt Salzburg verletzt

45 Prozent der Unfälle mit Verletzung in der Stadt Salzburg betreffen Radfahrer. Oft ist mangelnder Abstand der Autofahrer schuld daran - die Polizei straft nun.

Einen Meter plus die Geschwindigkeit in Zentimeter: So viel Abstand muss ein Autofahrer beim Überholen eines Radfahrers einhalten. Bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h sind das 1,50 Meter. Seit Oktober 2017 habe die Salzburger Polizei ein österreichweit einzigartiges Messgerät im Einsatz, sagt Hans Wolfgruber, Leiter der Polizei-Pressestelle. Das Gerät ist auf einem Polizeifahrrad befestigt und misst den Abstand der überholenden Autos. Die Strafe bei zu knappem Vorbeifahren ist mindestens 20 Euro - denn zu wenig Abstand erhöhe das Unfallrisiko.

559 Unfälle mit Verletzung zeichnete die Polizei in den ersten sieben Monaten in der Stadt Salzburg auf. In 45 Prozent davon seien Radfahrer verwickelt, sagt Wolfgruber. Das wären 252 Radler, die einen Unfall hatten. Gerade im Sommer nehme die Zahl zu: "Zum einen sind mehr Radfahrer unterwegs, zum anderen scheint das Verhalten der Autofahrer bei schönem Wetter risikoreicher zu sein", sagt Wolfgruber. Gute Sicht, trockene Straße verleite zu schnellerem Fahren.

Quelle: SN