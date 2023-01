Heuer erfolgt der Baubeginn für die Haltestelle Seekirchen-Süd

In ganz Salzburg investieren die ÖBB in diesem Jahr 171 Millionen Euro in die Modernisierung der Bahninfrastruktur. Davon profitiert auch die Strecke durch den Flachgau.

SN/sw/öbb/fally So soll der Personentunnel bei der künftigen Haltestelle Seekirchen-Süd aussehen.