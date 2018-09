Heuer gibt's Riesen-Erdäpfel, dafür weniger Kraut und Salat

Ohne Bewässerung hätten die Walser Gemüsebauern in diesem Sommer höhere Ausfälle gehabt. Über 30 Grad Celsius Hitze ist nichts für die meisten zarten Gemüsepflanzen wie Kraut, Karfiol, Salat. Dafür wuchsen Erdäpfel extrem gut. Gesamt rechnet man mit maximal zehn Prozent weniger Ertrag.

Das Kraut braucht viel Wasser. "Da half heuer das Bewässern auch nicht mehr", sagt Georg Huber, Mesnerbauer in Wals. Denn die Gemüsepflanzen mögen heiße Temperaturen über 30 Grad Celsius gar nicht. Jeden zweiten, dritten Tag, bei extremer Hitze jeden Tag, öffnete er die Schuber zur unterirdisch verlegten Anlage, die das Wasser vom Hausbrunnen direkt auf den Feldern verteilt. Bewässert wird entweder schon ab 5 Uhr früh oder in der Nacht. So gedeihen auch heuer in dem trockenen Ausnahmejahr auf seinen zehn Hektar grüner Salat, Mischsalate, Erdäpfel, Schnittlauch, Petersilie, Karfiol, Kraut und Brokkoli.