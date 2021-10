Heuer soll es den Salzburger Christkindlmarkt wieder geben

Der Christkindlmarkt werde heuer im Wesentlichen "so, wie wir ihn kennen, stattfinden", sagt Vereinsobmann Wolfgang Haider. Er sei auf verschiedene Szenarien vorbereitet - ausschlaggebend werden jene Maßnahmen sein, die dann vom Bund bzw. von den lokalen Behörden in der Stadt Salzburg vorgegeben sind. "Am 15. Oktober wird es eine neue Öffnungsverordnung geben - danach werden wir uns richten", sagt Wolfgang Haider.

In einem Gespräch mit Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) wurden am Montag die Eckpunkte besprochen: Der Christkindlmarkt auf ...