"Heuer waren es dort schon drei oder vier Unfälle"

Ortsfeuerwehrkommandant Gerald Dygruber über die Gefahrenstelle an der Kreuzung zwischen B159 und Gollinger Autobahnzubringer.

Gerald Dygruber ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Feuerwehr Golling und seit Jänner 2020 Ortsfeuerwehrkommandant.

Redaktion: Heuer im Oktober hat es wieder zweimal an der Kreuzung gekracht, was ist denn genau passiert?Dygruber: Beim letzten Mal am 22. Oktober war schon alles vorbei, da mussten wir nichts mehr tun. Am 15. Oktober war es der "Klassiker" sozusagen: Ein Fahrer wollte, von der Autobahn kommend, nach Golling einbiegen und übersah dabei ein Auto aus Abtenau kommend, das Richtung ...