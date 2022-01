Heuer wird verspätete Grippewelle in Salzburg erwartet

Noch gibt es kaum Grippefälle in Salzburg. Die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC warnt aber vor einer verspäteten Grippesaison. Deshalb wird die Impfung weiter empfohlen.

Fünf Personen wurden in der vergangenen Woche im Bundesland Salzburg bei der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) wegen einer Grippeerkrankung als arbeitsunfähig gemeldet. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie wirken sich auch heuer noch deutlich auf die Grippesaison auf. Im Vorjahr gab es in der Vergleichswoche drei Grippeerkrankungen. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 wurden in dieser dritten Kalenderwoche - das war kurz vor Ausbruch der Pandemie - 148 echte Grippefälle als Grund der Krankmeldung registriert. Diese Zahlen sind immer nur ein Gradmesser, ...