Hiefler Tunnel musste gesperrt werden

Chronik Halleiner drohte Familie mit dem Tod Seine Frau hatte sich erst kürzlich von ihm getrennt. Am Montag hatte ein 25-jähriger Arbeitsloser aus Hallein in einer WhatsApp Nachricht an seinen Schwiegervater mit dem Tod der gesamten Familie gedroht. …

Chronik Wunderkerzen setzten Christbaum in St. Koloman in Brand Die Tennengauerin war gerade dabei, den Christbaum abzuräumen. Ein Nachbar kam der Frau zu Hilfe und brachte den brennenden Baum ins Freie. In einem Haus in St. Koloman ist am Montagnachmittag ein Christbaum …