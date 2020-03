Die in Salzburg lebende Künstlerin Christine Winter ist Teil der Crew eines Kreuzfahrtschiffs. Keiner an Bord ist mit dem Coronavirus infiziert. Weil die Häfen zu sind, zieht der Ozeanriese seit Wochen Schleifen vor Teneriffa.

Gibt es überhaupt noch einen Ort, an dem man ohne Angst vor dem Coronavirus Freunden um den Hals fallen, gemeinsam tanzen und feiern oder zum Friseur gehen kann? Ja, so einen Ort gibt es und die in Salzburg lebende Schauspielerin ...