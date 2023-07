Hier kauft Hubert von Goisern sein Brot: 25 Jahre Hofladen im Erentrudishof

Ernst und Maria Hofer betreiben den Bio-Hofladen beim Erentrudishof in Morzg und legen besonderen Wert auf die Frische ihrer regionalen Waren.

Der Bio-Hofladen beim Erentrudishof gehört zum Nonnberger Kloster. Mit den Schwestern könne das Pächterehepaar Ernst und Maria Hofer gut zusammenarbeiten, erzählt der in Mondsee lebende Pächter. Die gemütliche Verkaufsfläche pachtet das Paar nun seit einem Vierteljahrhundert.

Unverpackte, frische, regionale Ware

Das Besondere sind die frischen regionalen Produkte, die sie zum größten Teil aus der Umgebung beziehen. "Wir sind so regional wie möglich, gerade beim frischen Bereich, was zwar nicht immer einfach ist im Winter, aber im Großen und Ganzen sind wir da eigentlich sehr gut aufgestellt", erzählt Ernst Hofer, während immer wieder Kunden und Kundinnen in den Hofladen kommen und sich ihre einzelnen Waren in Ruhe aussuchen. Hier läuft die Zeit noch etwas langsamer und zu einem längeren Gespräch kann es auch einmal kommen. Was gleich auffällt, ist, dass die Ware unverpackt ist. Appetitlich liegen schöne Äpfel, Möhren, Kopfsalate, Eierschwammerl, Zwiebeln und Knoblauch in ihren Körben und können auch einzeln erstanden werden. Abgewogen wird die Ware hinter der Verkaufstheke. "Wenn man nur drei Äpfel kaufen will, dann kauft man nur drei. Und nicht ein ganzes Kilo wie im Supermarkt", erklärt Hofer sein Konzept. "Wir haben zu 99 Prozent offene Ware." Sein Obst und Gemüse bezieht das Pächterpaar aus Viehhausen und von seinem Hauptlieferanten in Eferding. Dabei ist Hofer vor allem die Frische wichtig. "Egal ob es jetzt Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch ist. Wir schauen immer, dass die von der Frische her top sind." Neben selbst gemachten Kuchen von Maria Hofer bietet der Hofladen auch 70 bis 80 Käsesorten von mild über würzig bis scharf an.

Anderes Kaufverhalten der Kunden durch die Inflation

Die Inflation sei zwar merkbar, aber die Pachtkosten seien überschaubar. Dabei sei aber ein anderes Kaufverhalten der Kunden auffällig: "Die Leute kaufen bewusster ein. Nicht dieses Überdrüber, sondern sie achten darauf, dass nichts vergeht, und es gibt auch welche, die auch schauen müssen und nicht mehr alles bei uns kaufen."

Pächter mit Leidenschaft

An seinem Beruf gefallen Hofer der Tagesablauf, die Warenbehandlung und der persönliche Kundenkontakt. "Man kann wirklich noch mit den Kunden ratschen. Die Leute, die herkommen, die wollen das sogar. Da kommen ganz lustige Sachen raus." Der Hofladen habe zu 95 Prozent Stammkunden, die aus Hallein, Adnet, Salzburg, aber teilweise auch aus Berchtesgaden kommen. Der Rest seien vorbeikommende Radfahrer. Einen bekannten Kunden haben die Hofers auch, so kommt Hubert von Goisern gerne her und kauft hier Brot und Käse. Es sei zwar nicht oft, "aber wenn, dann haben wir recht a Gaudi", erzählt Hofer lachend.

Als Tipp für die heiße Jahreszeit rät Hofer, die Waren im Kühlschrank zu lagern und das Brot am besten in einem "Sackerl".