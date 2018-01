Hier stehen schon die Kleinsten auf den Skiern

Die jüngsten Teilnehmer des Skikurses des Skiklubs Hallein auf dem Dürrnberg waren keine vier Jahre alt. Geübt wurde in 14 Gruppen.

Der kleine Patrick aus Puch ist drei Jahre alt und steht bereits auf Skiern. Auf Zuruf seines Skilehrers Andi fährt er los, den roten Teppich entlang, über den er zuvor aufgestiegen ist. Sein Papa schaut stolz zu. "Patrick wird im Jänner vier. Da auch seine Schwester hier mithilfe des Skiklubs Schlotterer Hallein das Skifahren lernte, sind wir nun mit Patrick wieder da."

Währenddessen kniet Skilehrer Andi vor dem nächsten Kind, ermutigt es und erklärt, wie die berühmte "Pizzaschnitte" funktioniert. Auf die Frage, ob er abends Kreuzschmerzen hätte, meint Andi: "Nein, Kreuzschmerzen eher nicht. Aber die Knie tun wirklich weh!" Trotzdem wendet er sich dem nächsten Kind zu, das schon in den sogenannten Startlöchern scharrt und auf Andis Anweisungen wartet.

Dazwischen gibt es natürlich immer wieder Gummibärchen als Motivationsschub.

Johannes Gimm aus St. Jakob hingegen hat seine beiden Kinder am Dürrnberg abgeliefert. "Die zwei können schon ein wenig Skifahren. Ein Kind ist in der Schlumpf-Gruppe, das andere in der Wildschwein-Gruppe", erzählt er schmunzelnd. "Es ist besser, die Kinder das Skifahren nicht selbst zu lehren, da kommt es nur zu Streitereien. Außerdem glauben die Kinder einem fremden Skilehrer mehr als dem Papa", erklärt er weiter.

Insgesamt waren es mehr als 140 Kinder, die sich vom 26. bis zum 30. Dezember am Dürrnberg tummelten. Auf Einladung des Skiklubs Schlotterer Hallein sind sie gekommen, um entweder von der Pike auf Skifahren zu lernen oder das vorhandene Können zu verbessern bzw. zu perfektionieren. Es gab demnach 14 verschiedene Gruppen, darunter 25 Trainer.

"Es waren allerdings mehr als 45 Personen im Einsatz" erzählt Walter Alber, Obmann des Skiklubs. "Es ist so wichtig, dass man die Kinder motiviert, Ski zu fahren. Daher haben wir den Skikurs an fünf Vormittagen jeweils von 9 bis 12 Uhr angeboten. Das Echo war enorm. Es sind sogar Familien aus Mondsee angereist. Natürlich haben wir uns auch einen Ansporn ausgedacht für diejenigen, die nach diesen fünf Vormittagen Skifahren können. Sie bekommen als Belohnung fünf Gratis-Fortbildungen bei uns", erzählte Alber weiter.

Der Preis von 35 Euro für den gesamten Skikurs war erschwinglich, vor allem wenn man bedenkt, dass in diesem Rahmen oft Talente entdeckt und im Anschluss weiter gefördert werden. Übrigens: Die Schneelage und auch das Wetter spielten während des Kurses genauso mit wie die Kinder selbst.