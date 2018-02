Hier wärmen sich jede Nacht knapp 80 Obdachlose auf

Täglich voll belegt ist zurzeit die Notschlafstelle im Haus Franziskus. Es ist 18.30 Uhr, draußen hat es frisch geschneit, die Temperatur liegt unter null Grad und die ersten Gäste sind da.

Herr K. ist einer davon. Er ist schon älter, trägt Bart und sucht das Gespräch. Bekleidet mit Pulli und schmutziger Hose stakst er etwas unsicher durch den Gang. "Hier habe ich frisches Gewand für Sie", sagt Mitarbeiterin Konny Vogl und reicht dem Stammgast mit Suchterkrankung ein Wäschepaket. Die Schmutzwäsche der Gäste landet in einer topmodernen Waschmaschine. "Die Maschinen waren ein Weihnachtsgeschenk der Firma Miele. Und bei bis zu 130 Kilogramm Wäsche pro Nacht genau das richtige für uns", sagt Einrichtungsleiter Torsten Bichler. Eine Frau mit kahl rasiertem Kopf kreuzt seinen Weg, verschwindet in einem der für Frauen reservierten Zimmer. Im Raucherraum steht die Luft. "Ein Interview? Aber ohne Name", sagt ein 37-jähriger Mann und nimmt den letzten Zug seiner Zigarette. Warum er hier sei? "Weil ich nix zum Schlafen hab", lautet seine Antwort. Er war schon öfters da, auch letztes Jahr. "Nur so lange, bis es was wird mit der Wohnung." Seine Hände sind dunkel verfärbt, wirken leicht geschwollen. Untertags versucht er die Zeit totzuschlagen. "Kaffee trinken, jemanden besuchen, irgendwo reingehen, mich aufwärmen." Bis längstens 8.30 Uhr am nächsten Morgen kann er im Haus Franziskus bleiben. Dann muss der letzte Gast raus - bis abends um 18 Uhr, wenn es wieder aufsperrt. "Vorher gibt es noch ein Frühstück, Kaffee, Tee, Brot, Butter, Marmelade", schildert Torsten Bichler. Gerade jetzt, bei Minusgraden, würden die Gäste gerne bis zur letzten Sekunde oder lieber noch zehn Sekunden länger dableiben. In der Küche teilt Freiwilligenhelfer Ambros Denkstein mit Zivildiener Michael Preston das von den Barmherzigen Brüdern gespendete Rindsgulasch mit Spätzle aus. Er ist mehrmals im Monat da. Also auch eine Art Stammgast. Seine Motivation: "Menschen zu helfen, damit sie zufrieden sind."

So können Leser helfen: Kochgruppen und Sachspenden gesucht

Knapp 80 warme Mahlzeiten werden im Haus Franziskus täglich ausgegeben. Dazu sucht die Caritas Kochgruppen, die für die Gäste der Notschlafstelle kochen. "Gerne gegessen werden Aufläufe jeder Art, Gulasch, Knödel oder Suppen mit sättigenden Einlagen", verrät Torsten Bichler. Anmeldungen dazu unter kochen@caritas-salzburg.at.

Schlafsäcke, Winterjacken und warmes Schuhwerk gesucht: Diese werden an jene rund 30 rumänischen Bettler verteilt, die keinen Platz im Notquartier finden und die Nächte im Freien verbringen. Die Sachspenden können im Haus Franziskus, in der Anton-Graf-Straße 4, abgegeben werden - von Mo. bis Do., 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr, Fr., 8.00 bis 13.30 Uhr.

(SN)