Hier werden Fassaden auf Herz und Nieren überprüft

Das Forscherteam arbeitet im Twin2Sim-Gebäude als Versuchskaninchen. Markus Leeb leitet die Forschung und unterrichtet am Campus Kuchl der FH Salzburg "Smart Building".

Bauen ist kompliziert geworden. Das sagt Markus Leeb, Bauingenieur und Professor an der Fachhochschule am Campus Kuchl. Er unterrichtet den Bachelorlehrgang "Smart Building" und den Masterlehrgang "Smart Buildings in Smart Cities". Zur Zeit unterrichtet der 43-jährige Lengauer 150 Studierende.

"Smart Building ist eine Kombination aus Bauingenieurwesen und Maschinenbau", sagt er. Beim Bauen gebe es immer mehr Gewerke, es werde immer komplexer. "Früher hat man mit Holz, Öl und Gas geheizt, heute gibt es allein bei Wärmepumpen eine Vielzahl an Varianten."

"Smart Building" als Schnittstellenfunktion

Das Ziel des Professors aus Ried im Innkreis, der seit neun Jahren an der FH forscht und unterrichtet, ist, "Personen auszubilden, die alle Gewerke verstehen".

Der Forscher mit viel Herzblut zeigt der Autorin das jüngste "Baby", das Twin2Sim-Gebäude, wo Fassaden, Gebäudetechnik und Energiesysteme auf Herz und Nieren überprüft werden. In der hölzernen Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis werden bauliche Dinge anwendungsorientiert analysiert.

Sanierungsrate ist viel zu gering

Der Experte weiß, dass die Sanierungsrate - auch betreffend der Klimaziele - mit 1 bis 1,5 Prozent viel zu gering ist. "Sie müsste zwischen 3 und 5 Prozent liegen. Hier wird zu kurz gedacht. Es ist oft besser zu sanieren, dann fällt die Investition in eine Wärmepumpe geringer aus. Das ist zwar aufwendiger, aber viel effizienter." Über den sprichwörtlichen Tellerrand schaut am Campus Kuchl der FH Salzburg ein Team aus 20 Forscher/innen, Architekten, einem Stadtplaner und Verfahrenstechniker.

Vor sechs Jahren haben er und Michael Grobbauer und einem 10-köpfigen Team mit dem Projekt Twin2Sim, dem multifunktionalen Prüfstand und Versuchsgebäude, begonnen.

Im Turm, der sich - falls gewünscht - auch mit der Sonne dreht, sind zwei gleich große Räume untergebracht. Der "Kabelsalat" mit über 500 analogen Drehpunkten vor den beiden Zimmern zeigt das Ausmaß der Forschung. Diese wird mit Simulationen begleitet. "Wir betrachten hier nicht nur eine Funktion, sondern das Gesamtbild." Der drehbare Prüfstand wird extra mit eigener Wärmepumpe versorgt. "Hier wird der heutige Stand der Technik mit der Wissenschaft gekoppelt."

Neue Fassaden auf altem Bestand

Die Fassaden werden erst nach vollständiger Recherche getauscht. Zur Zeit ist die Außenseite des Gebäudes aus Brettsperrholz, "unsere Nuller-Fassade wird Gradmesser für alle weiteren sein". Fassaden werden auf Lüftung, Kühlung, Heizung, also Konditionierung, bis ins Detail überprüft. "Unser Ziel ist es auch, neue Fassaden auf altem Bestand aufzubauen."

Im erdgeschoßigen Büro darunter sitzen wissenschaftliche Mitarbeiter/innen in Versuchsräumen mit ebenfalls austauschbaren Fassadenteilen. "Hier geht es auch um das Erforschen von Behaglichkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftströme, die uns umgeben. Es ist spannend, dass wir da erarbeiten, was es bis dato noch nicht gab. Das Thema Komfort wird hier großgeschrieben", sagt Researcher Leonhard Eitzinger-Lange. Der Begriff Behaglichkeit sei übrigens immer subjektiv, aber mit objektiven Merkmalen der Wohnbauforschung zu 95 Prozent erreichbar.