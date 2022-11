Hier wird ein Porsche ganz neu in Szene gesetzt

Bei dieser Live-Performance im Porsche Zentrum Salzburg zückte auch Heidi Beckenbauer ihr Handy, um das Geschehen festzuhalten. Die Freude war bei ihr doppelt groß, ging es doch um eine Charity-Aktion für die Franz-Beckenbauer-Stiftung. Die Künstlerin Ilona Griss-Schwärzler überarbeitete ein Werk von Fotografin Carolina Porsche - im Bild rechts mit Ehemann Mark Porsche. Die Fotografin liebt es, die verschiedenen Porsche-Modelle vor der Kamera in Szene zu setzen. Über Galeristin Dana Schweizer fanden sie und Griss-Schwärzler künstlerisch zusammen. Das Ergebnis ist eine 38 Werke umfassende Kunstkollektion, die nun im Porsche Zentrum zu sehen ist. Wobei das jüngste Werk direkt bei der Vernissage am Freitagabend entstand. Sehr zur Freude der kunstaffinen Gäste, die das Werk dank des Einsatzes von Anja Kruse als Auktionatorin ersteigern konnten. Das Werk ging zugunsten der Beckenbauer-Stiftung um 17.000 Euro an seinen neuen Besitzer. Bilder: SN/ Bilder: SN/ Bilder: SN/STefanie Schenker