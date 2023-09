Hier wird für 2200 Soldaten gekocht

In Österreichs größter Kaserne wurden die Küchenstandorte zusammengelegt. Auch andere Kasernen werden von hier aus verpflegt.

Seit 42 Jahren ist Joachim Kovarik Soldat beim Bundesheer. Derzeit ist er als Unteroffizier Feldkoch bei den Pionieren. Als solcher ist er einer von zehn Mitarbeitern in der neuen Produktionsküche der Schwarzenbergkaserne. Natürlich habe sich das Kasernenessen in der Zeit verändert "Früher hatten wir ein Menü, jetzt gibt es drei zur Auswahl", sagt Kovarik. Aber gut sei das Essen immer gewesen.

Am Tag der feierlichen Eröffnung gibt es Rindsbraten, Würstel mit Saft oder Eierschwammerln. Man habe immer ein vegetarisches Gericht zur Auswahl, sagt Oberst Rainer Antesberger, der als Wirtschaftsoffizier für Verpflegung, Unterkunft und Uniformen der Soldaten zuständig ist. Eine wichtige Aufgabe, wie er selbst bestätigt. "Gewisse Dinge kann man verschieben, aber das Essen nicht."

Mit dem Neubau der Küche auf dem Gelände der Schwarzenbergkaserne hat das Bundesheer mehrere Küchenstandorte zusammengezogen. Davor hatte es in der Schwarzenbergkaserne vier Küchenstandorte gegeben, jetzt gibt es eine große Regionalküche. "In den vergangenen 20 Jahren haben wir bei der Qualität des Essens sehr zugelegt", sagt Rainer Antesberger. Die großteils zivilen Mitarbeiter der Produktionsküche sind dafür verantwortlich, Essen vorzukochen. Dafür gibt es dort unter anderem sieben riesige Kippbratpfannen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 150 Litern. 1,8 Millionen Euro kostete die Einrichtung der Küchen nach modernstem Industriestandard. Insgesamt betrugen die Planungs- und Baukosten der zentralen Regionalküche 40 Millionen Euro.

Die fertigen Essen der Produktionsküche werden nach dem Abkühlen auf 70 Grad in zwei Verpackungsstraßen abgepackt. Später werden sie dann in einer der sieben Finalisierungsküchen in Salzburg in Dampfgarern aufgewärmt. Zwei dieser Küchen sind direkt in der Schwarzenbergkaserne, die anderen in den restlichen Kasernenstandorten im Bundesland. Insgesamt 2200 Soldaten würden nun in der neuen Regionalküche verpflegt, sagt Rainer Antesberger. "Wir sind auf mehr Essen ausgelegt, so können wir bei Bedarf die Küchen von weiteren Kasernenstandorten anschließen."

In einem Kochgang könnte man 3000 Portionen fertigen, an einem Tag seien auch mehrere Kochgänge möglich. Neu sind in der Küche auch die Herkunftsbezeichnungen der Speisen: Auf dem Rinderbraten ist angemerkt, dass das Fleisch aus Österreich kommt. "Wir haben eine zentrale Speisenplanung, die die Zutaten von unseren Vertragslieferanten bestellt." Einige Zutaten seien vorgefertigt, wie etwa das Mischgemüse, sagt Rainer Antesberger. "Aber das meiste wird von uns selbst produziert."

Unterschiede nach Dienstgrad gibt es beim Essen nicht. Auch Militärkommandant Peter Schinnerl isst im Speisesaal. "Das Essen ist eine wichtige Basis für alle Soldaten. Bei einer Gefechtsübung muss es für die Soldaten auch eine ordentliche Verpflegung geben", sagt er. Im Laufe der Jahre habe sich das Essen in der Kaserne verändert. "Es ist gesünder geworden, es gibt weniger Fleisch als früher." Geschmeckt habe es ihm aber immer.

Zwei Jahre betrug die Bauzeit für die neue Regionalküche. Der Energiebedarf wird mit Photovoltaikanlagen zu 100 Prozent selbst gedeckt, klimatisiert und beheizt wird mit einem Wärmerückgewinnungssystem. Auch ein Nutzwasserreservoir zur Gewinnung von Regenwasser gibt es.