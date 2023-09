Hildegund Schirlbauer: "Beim Rupertikirtag wird die Tracht gefeiert"

Vor der Renovierung winkt das Heimatwerk mit Dirndl-Stoffpaketen.

"Für mich ist der Rupertikirtag ein Fest zu Ehren des heiligen Landespatron der Salzburger, das einfach auch für die Salzburger ist. Da trifft sich einfach alles in der Altstadt rund um den Dom, Kapitelplatz, Domplatz, Residenzplatz und jeder ist gut drauf. Jeder kommt in Tracht und es ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Es ist keine Verkleidung und ich würde mir wünschen, dass das öfter der Fall ist, denn man kann Dirndl und Lederhosen jeden Tag anziehen", erzählt Hildegund "Gundi" Schirlbauer. Die Geschäftsführerin des Salzburger Heimatwerks besitzt mittlerweile selbst um die 20 Dirndl und einige Schürzen aus Wolle und Seide, damit sei die Tracht auch immer ein wenig anders gestaltet. "Beim Rupertikirtag wird die Tracht gefeiert", erklärt sie überzeugt.

Traditionelles Glücksrad und Dirndl-Stoffpakete

Den Rupertikirtag nimmt das Salzburger Heimatwerk zum Anlass auf seine frühere Tradition zurückzugreifen. Somit gibt es heuer wieder das Glücksrad, bei dem die Kundinnen und Kunden drehen dürfen und verschiedene Gewinne ergattern können. Dieses Jahr gibt es Rupertirabatte, reduzierte Produkte und Goodies zum Einkauf. Als Hauptgewinn winke sogar ein eigenes Dirndl-Stoffpaket.

Im Heimatwerk wird schon fleißig vorbereitet. Zum Rupertikirtag werden draußen in den Arkarden vorher vorbereitete Dirndl-Stoffpakete in verschiedenen Farbvariationen angeboten. Hier gelte "first come, first serve". Das Angebot sei auch nicht ganz uneigennützig, denn nach den Feierlichkeiten brauche man Platz für die Herbstware und die Damenabteilung und der erste Stock werde bis Oktober renoviert. Dabei setze man auf Barrierefreiheit, Holz und Tageslichtatmosphäre.

Am meisten freut sich die Heimatwerk-Chefin auf das Kettenkarussell und die "guten, frischen Schaumrollen", die dazugehören. Am Samstag werde das Heimatwerk auch selbst eine Runde drehen und sich ein Bier und ein Henderl kaufen. "Ein bissl feiern gehört dazu."