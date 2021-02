Hilfe annehmen, wenn die Nerven blank liegen

Existenzängste, Isolation, Überforderung: Die Gewalt steigt in Zeiten der Pandemie. Auch die psychische. Sich rechtzeitig Hilfe holen und Gespräche suchen hilft in Notsituationen.

Seit zwei bis drei Wochen ist Renate (Name der Redaktion bekannt) nicht mehr aus dem Haus gegangen. "Ich habe keine Motivation. Es funktioniert nicht." Zu groß ist ihre Angst vor den Mutationen des Coronavirus. Die 21-Jährige ist schon monatelang daheim, kann nicht zur Arbeit gehen, weil ihr Arbeitgeber coronabedingt geschlossen hat. "Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich weiß nicht, was ich den ganzen Tag allein machen soll." Im September ist sie von ihrem Elternhaus im Tennengau in die ...