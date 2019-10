In Dumbrăveni in Rumänien leben 550 Kinder in absoluter Armut. Diakonie, Caritas, Rotes Kreuz sowie Stadt und Land Salzburg unterstützen seit 2015 ein Tageszentrum in dem Dorf.

SN/diakoniewerk Kinder aus benachteiligten Familien werden in dem Tageszentrum betreut.