"Hilfe für Bernhard": 46.000 Euro kamen für krebskrankes Kind zusammen

Eine erfolgreiche Online-Versteigerung und Spendenaktion ermöglichen einer Halleiner Familie noch ein schönes (wahrhscheinlich letztes) Jahr mit ihrem krebskranken Sohn.

Eigentlich hatte Gabi Bickel nur auf ein paar Hundert Euro gehofft. Anfang Dezember hatte sie eine Online-Versteigerung für ihre Freundin Julia Aschauer und deren krebskranken Sohn Bernhard organisiert (die TN berichteten). Letztlich wurden es aber 46.000 Euro, die sie am vergangenen Wochenende übergeben konnte.

Die Familie war überwältigt von so viel Mitgefühl und Zusammenhalt in Hallein: "Man fragt ungern um Hilfe und hat in einer solchen Situation auch oft nicht die Kraft oder den Mut dazu", sagt Julia ...