Hilfe für die Ukraine aus Salzburg: Transport bricht zu 2000-km-Tour auf

Die ukrainische Gemeinschaft hat einen Lkw-Transport mit dringend benötigten Sachspenden von Salzburg in die Ukraine organisiert. Heute, Donnerstag, startet die nächste Hilfslieferung Richtung Osten.

Kurz nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine startet die ukrainische Griech.-Kath. Kirche (Markuskirche) eine von ihrer Community organisierte Sachspenden-Aktion.

Der Fokus dieser Hilfsaktion lag auf Erste-Hilfe-Material, haltbaren Lebensmitteln und Dingen, die den Menschen vor Ort im Kampf um das tägliche Überleben helfen sollen, wie z. B. Schlafsäcke, Isomatten, etc.. Ein Dank geht an die Feuerwehr, die aus einer Lagerhalle in Bruck dringend benötigte Tourniquets (200 Stk.) zugestellt hat.

Der Lkw-Transport fuhr direkt zu einer ukrainischen Kirche in der Nähe von Lemberg - alle Sachspenden wurden dem dortigen Priester und seinen freiwilligen HelferInnnen übergeben. Ein Großteil der Spenden gelangte mit dem Zug am 7. März von dort aus in das Krankenhaus der Stadt Dnipro. Dort werden Spenden dieser Art dringend benötigt. Insgesamt war der Transport etwa 2000 Kilometer unterwegs.

Am Donnerstag startet der nächste Sattelzug mit Hilfsgütern Richtung Ukraine. Großer Dank gilt den vielen SpenderInnen. Von den unzähligen Sachspenden über die notwendigen Geldspenden bis zu den freiwilligen HelferInnen: Im Namen aller Menschen, denen in der Ukraine geholfen werden konnte, möchte sich die Ukrainisch Griechisch Katholische Kirche in Salzburg ganz herzlich bedanken!

Mehr Informationen auf www.ukrainische-kirche.at/