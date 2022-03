Eltern an Salzburger Schule möblierten Wohnung für Ukrainer

An der Salzburg International School am BG Zaunergasse packten viele Hände mit an, um einem 15-jährigen Flüchtling und seiner Oma in kürzester Zeit ein Zuhause in Salzburg zu schaffen.

Lernbegleiterin Stefanie Moser aus Bergheim zögerte nicht. Als auch in Salzburg die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ankamen, erklärte sie sich bereit, einer Familie eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. "Mein Partner und ich leben in zwei gegenüberliegenden Wohnungen, jetzt nutzen wir nur noch eine." Nachbarin des Paars ist seit wenigen Tagen die ukrainische Schülerin Oleksandra, die sich mit ihrer Mutter und dem Hund der Familie im Auto von Kiew nach Salzburg aufgemacht hatte, um dem russischen Angriffskrieg zu entgehen. ...