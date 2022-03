Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt haben am Dienstag beim Aufbau des neuen Ankunftszentrums für Flüchtlinge aus der Ukraine in der Messe Salzburg geholfen.

Im Messezentrum wurden an die 470 Betten für das Transitzentrum aufgebaut. Die Feuerwehr übernahm den Aufbau, das Rote Kreuz wird es zukünftig betreiben. 25 Mann der Feuerwehr (acht von der Berufsfeuerwehr, neun von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt und acht vom Landesfeuerwehr-Verband) bauen seit der früh die Kojen, die Betten und den Aufenthaltsbereich auf.

Bürgermeister Harald Preuner: "Auf unsere Profis der Feuerwehr ist Verlass. Sie sind jederzeit da, wenn wir sie brauchen, und dafür sage ich heute ausdrücklich Danke".

Mehr als 1.200 Vertriebene aus der Ukraine haben sich bisher beim Ankunftszentrum des Roten Kreuzes in der Messe registriert, rund 800 davon sind weitergereist, der Rest wurde in Quartiere vermittelt oder kam bei Verwandten unter. Beim Infopoint der Caritas am Bahnhof wurden bisher rund 700 Personen beraten.

470 temporäre Betten in der Messe

"Das alles hat gut funktioniert, es hat sich eingespielt. Jetzt setzen wir den nächsten Schritt. Im Messezentrum werden rund 470 Betten für das Transitzentrum aufgebaut. Die Freiwillige Feuerwehr übernimmt den Aufbau, das Rote Kreuz wird es betreiben. Es wird eine erste, temporäre Bleibe darstellen, um die Zeit bis zur Vermittlung von Unterkünften oder bis zur Weiterreise zu überbrücken", erklären Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Sabine Kornberger-Scheuch, Landesgeschäftsführerin des Roten Kreuzes.

Haslauer: "Alle helfen zusammen"

Derzeit können sich die Vertriebenen aus der Ukraine polizeilich bei der Messe, in St. Johann und in Zell am See registrieren. Ein weiteres, mobiles Team kam gestern dazu, da viele Flüchtlinge bisher bei Freunden und Verwandten untergekommen sind. "Die Einsatz- und Hilfsorganisationen wickeln die Hilfe professionell und empathisch auf vielen Ebenen ab, das ist mir besonders wichtig. Derzeit bauen die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr Salzburg das Transitzentrum in der Messe auf, ein weiterer Beweis, dass bei uns rasch und effizient zusammen geholfen wird", so Haslauer.

Kornberger-Scheuch: "Erste und temporäre Versorgung."

"Uns ist es sehr wichtig, den Menschen bei ihrer Ankunft in Salzburg die nötige Sicherheit und wichtige medizinische Versorgung zukommen zu lassen, die sie nach allem, was ihnen in ihrer Heimat und auf der Flucht zugestoßen ist, so dringend brauchen", so Sabine Kornberger-Scheuch und sie fügt hinzu: "Mit dem Ankunftszentrum haben wir für geflüchtete Menschen eine erste Anlaufstelle geschaffen, in der sie medizinisch erstversorgt werden, sich waschen, ausruhen und etwas essen können. Außerdem haben sie die Möglichkeit, die bürokratischen Formalitäten für ihren Aufenthalt zu erledigen." Im Schnitt werden hier 100 Menschen pro Tag registriert.

Dines: "Erstinformation direkt am Bahnhof."

Jene Vertriebene, die mit dem Zug ankommen, die bekommen am Bahnhof von der Caritas die ersten Informationen. Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg, fasst zusammen: "Es ist ganz wichtig, dass wir mit dem Infopoint am Bahnhof als erste Anlaufstelle für die Menschen, die ankommen, da sind. Viele reisen weiter, viele wollen bleiben. Wir versorgen sie, beraten auf Ukrainisch, helfen bei der Weiterreise, informieren über die weitere Vorgehensweise, rechtliche Fragen und den Aufnahmeprozess. Etwa 30 Beratungen finden pro Tag statt - mit Familien und Kindern bekommen täglich etwa 70 Menschen Hilfe. Gesamt haben wir bisher etwa 700 Menschen beraten."