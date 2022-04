Wals: Austria Trend Hotel wird Quartier für Flüchtlinge aus der Ukraine

Am Freitag haben das Rote Kreuz Salzburg und der Samariterbund Salzburg das ehemalige Austria Trend Hotel in Wals-Siezenheim als Grundversorgungsquartier in Betrieb genommen. Rund 450 Menschen können untergebracht werden.

SN/rotes kreuz salzburg Das einstige Hotel ist nun ein Flüchtlingsquartier.