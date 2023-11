Hilfe bei Schulproblemen durch Therapiehunde in Salzburg

Was tun, wenn dem Kind die Schule über den Kopf wächst? Im Zentrum ELF gibt es neben Unterstützung durch Experten auch Hilfe auf vier Pfoten.

Es ist ruhig an diesem Montagvormittag im Zentrum ELF im Salzburger Stadtteil Liefering. Nur die Psychologen Erich Reiter und Emely Schulz sind vor Ort, nicht zu vergessen Therapiehund Akela, der den Besuch neugierig beäugt. Die anderen Kollegen - derzeit zählt die Anlaufstelle für Entwicklungs- und Lernförderung 14 Mitarbeiter - sind in den Schulen aktiv.

Am Nachmittag wird es in den Räumlichkeiten dann richtig voll. Dann, wenn die Kinder mit der Hilfe von Psychologen, Pädagogen und Psychotherapeuten ihren Lernstoff bewältigen. Erich Reiter, er ist auch für die Verwaltung des Förderzentrums zuständig: "Da geht es um Rechtschreib- und Lesestörungen sowie um Rechenprobleme." Oder eine Unterstützung im Rahmen der Mototherapie mit einem bewegungs- und körperorientierten Ansatz.

Helfen mit Licht ins Dunkel

Mit dem Advent startete die diesjährige ORF-Hilfsaktion "Licht ins Dunkel" in Partnerschaft mit den "Salzburger Nachrichten", Progress Werbung, Albus und Raiffeisen Salzburg. Seit 24 Jahren stellen sie sich in den Dienst der guten Sache. Spenden an die "Licht ins Dunkel"-Hilfsaktion, Kennwort: Soforthilfefonds Salzburg. Spendenkonto: AT22 3500 0000 0001 6600.

Oft haben die Lernschwächen der Kinder aber auch andere Ursachen. Da komme dann der ganzheitliche Ansatz zum Tragen, sagt Emely Schulz und gibt ein Beispiel. "Wir haben Kinder, die etwa in Mathematik nur schlechte Noten schreiben, die Aufgaben bei uns aber einwandfrei lösen können." Bei mehreren Gesprächen und genauerem Hinsehen zeige sich dann die wahre Ursache des Problems.

"Das kann eine extreme Prüfungsangst sein, weil das Kind einmal eine Schularbeit verhaut hat." Da brauche es dann keine Lernförderung im klassischen Sinn, sondern Hilfestellung für das Kind, um mit seinen Ängsten klarzukommen. "Dann überlegen wir uns gemeinsam, ob uns etwa ein imaginärer Freund in dieser schwierigen Situation beistehen kann", so Schulz.

Das Zentrum ELF gibt es seit 1975. Begonnen habe es mit der ehrenamtlichen Tätigkeit von Studenten in kleinerem Rahmen, weiß Erich Reiter. Er startete als Psychologiestudent vor rund 30 Jahren. In den Folgejahren entwickelte es sich zur Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit Lernproblemen aus sozial benachteiligten Familien. Unterstützt werden sie von Psychologen, Pädagogen und Psychotherapeuten.

Inzwischen ist nicht nur die Anzahl der Mitarbeiter und Angebote stark gestiegen, sondern auch die Zahl der Hilfesuchenden. "Wir haben bei der Lernförderung eine Wartezeit von einem Jahr", schildert Reiter. Das sei eine sehr schwierige Situation, Eltern zu erklären, dass man nicht sofort helfen könne. Dies sei mit Sicherheit auch eine Folge des eingeschränkten Schulbetriebs während der Pandemie. "Damals sind viele Kinder auf der Strecke geblieben. Das Schuljahr haben sie irgendwie positiv abgeschlossen, doch als dann wieder Normalität einkehrte, waren die Wissenslücken zu groß."

Sorgen bereiten auch der begrenzte Raum im Gebäude an der Laufenstraße. Man teilt es sich mit dem Jugend- & Kinderhaus Liefering. "Büroarbeit erledigen die Kollegen oft auf dem Flur, weil alle Räume gebraucht werden", sagt Reiter. Hin und wieder weiche man in Räumlichkeiten in der Nähe aus. Doch das sei keine Dauerlösung und so sei man mit der Stadt Salzburg wegen einer Erweiterung im Gespräch. "Dann können wir mit mehr Mitarbeitern mehr Betreuungsplätze anbieten." Und da komme die Hilfsaktion "Licht ins Dunkel" ins Spiel. "Wir bemühen uns immer wieder um deren Unterstützung. Denn diese Spenden rechnen wir ins Betreuungsplätze um. Jeder Platz mehr hilft einem Kind."

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit in Gruppen. Sei es die Aufmerksamkeitsgruppe oder die "starke Mädchengruppe", wo es um Selbstermächtigung und das Hinterfragen von Rollenbildern geht. Dann hat auch Akela seinen Einsatz. Frauchen Emely Schulz: "Akela leistet tolle Arbeit bei Themen wie Grenzen ziehen oder Sozialverhalten."