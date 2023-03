Hilfe, wenn die Schulden überhandnehmen

Die Rechnungen und die Mahnungen stapeln sich, das Geld reicht hinten und vorne nicht. Der Weg in die Schuldenberatung sollte frühzeitig erfolgen.

"Manche Klientinnen und Klienten begleiten mich, seit ich hier in St. Johann arbeite", erzählt Doris Rumplmair. Sie ist die Regionalstellenleiterin der Schuldenberatung im Pongau. Seit 1999 arbeitet sie bei der Schuldenberatung, seit 17 Jahren ist sie Leiterin in St. Johann. Sie hat daher einen guten Überblick, wie sich die Situation der Schuldner verändert hat, was die großen Schuldenfallen sind und welche Menschen am häufigsten betroffen sind.

Die oben angeführte Gruppe der Langzeitklienten ist dabei relativ klein, betroffen sind ...